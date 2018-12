Pfarrer Diego Elola heute in Talkshow

Der Mannheimer Pfarrer Diego Elola ist heute ab 22 Uhr in der Talkrunde „3nach9“ im Fernsehen zu sehen. Ausgestrahlt wird die Sendung im NDR. Diego Elola leitet in Mannheim und Weinheim die spanischsprachige Gemeinde. In der Runde mit den Moderatoren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo spricht der 39-Jährige über seinen Alltag als Pfarrer und über die Botschaft, die er an Weihnachten

...