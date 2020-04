Pfarrerin spricht über „Hek-tik-tik“

Claudia Erfeld predigt beim Mannheimer TV-Gottesdienst. © Privat

Mit einem rasanten Einstieg beginnt die Predigt beim inzwischen siebten Mannheimer Gottesdienst, der im Fernsehen übertragen wird. Am Sonntag, 26. April (10 und 14 Uhr auf RNF), geht es in Zeiten von Corona um das Thema „Gestresst und doch getragen“. Mit dem Einstieg „4.30 Uhr aufsteh’n, Kaffee kochen, schnell zum Schreibtisch, E-Mails checken, Antwort schreiben, wie geht’s weiter?“ beginnt Pfarrerin Claudia Erfeld ihre Predigt. Was die biblischen Frauen Marta und Maria mit der Corona-Zeit verbindet, zeigt sich nach und nach. Doch der Anfang steht ganz im Zeichen von „Hek-tik-tik-tik-tik“. Die Form der jungen Slam-Tradition liege ihr dabei näher als die klassische Kanzelrede, sagt Claudia Erfeld. „Da kann ich mich bunter und direkter ausdrücken und eine Situation in Hektik, Sorge und Stress viel unmittelbarer rüberbringen“, betont die 34-Jährige. Ein Slam (aus dem Englischen für „zuschlagen“) ist ein Wettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte vorgetragen und aufgeführt werden.

Erfeld gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit Prädikantin Maria Wolf sowie Simon Nemet, der sich ehrenamtlich in der Auferstehungsgemeinde in der Gartenstadt engagiert. Für Musik sorgt die Band der Auferstehungsgemeinde mit Klaus Kleiner am Klavier, Sängerin Luisa Leclipteux, Gerd Nemet an der Percussion und Sonja Nemet. Die Kuhbuckel-Band hat ihren Namen vom Ort der Auferstehungskirche, die mit ihrem hohen Turm weithin sichtbar auf dem Kuhbuckel steht – eine der höchsten Erhebungen in Mannheim. red/lok

