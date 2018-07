PFC-Schadstoffe im Honig

Bienenstöcke auf der Schönau (v.l.): Kerstin Rastall, Wolfgang Blumtritt und Schulleiter Roland Haaß. Der Honig bleibt auf behördliche Anordnung im Schrank und muss wahrscheinlich vernichtet werden (rechts oben). Vom Badischen Imkerverband gab’s als Geschenk einen Kofferraum voll Honig fürs Schulfest (rechts unten). © Langscheid

Mannheim.Thorsten Langscheid

Deutlich erhöhte Belastungswerte von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) im Honig sorgen derzeit im Mannheimer Norden für Aufregung. Die Werte in dem süßen Brotaufstrich waren bei jährlichen Vor-ernte-Prüfungen festgestellt worden. Bodenbelastungen mit den krebserregenden Stoffen sind in Schönau/Sandhofen bereits seit mehreren Jahren bekannt, erstmals wurden

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4122 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018