Pfennig-Basar: Spenden gesucht

Der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis bittetwieder um Spenden für seinen Pfennig-Basar. Am Samstag (10 bis 15 Uhr) und am Montag (10 bis 18 Uhr) nehmen Helfer Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Schallplatten und CDs, Hobby und Freizeitartikel, Elektrogeräte, Geschirr und Gläser, Haushaltswäsche und -geräte, Lederwaren sowie Kunst- und Kitsch-Artikel auf dem Platz vor dem Rosengarten in Empfang. Kurzzeitiges Parken sei möglich. Nicht angenommen werden Skier, Skischuhe und Bücher. Verkauft wird in der Variohalle des Rosengartens am Donnerstag, 20. Februar (11 bis 18 Uhr), am Freitag, 21. Februar (10 bis 18) und am Samstag, 22. Februar (10 bis 14 Uhr). ube

