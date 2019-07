Pferdefestival „Equitana“ auf dem Maimarktgelände

Hufeklappern und der Duft nach Leder, spannende Wettbewerbe, spektakuläre Showelemente, ein Weltrekordversuch mit Friesenpferden, eine Pferdesegnung und zwei Abendshows – das ist die „Equitana“, die vom 5. bis 7. Juli erstmals auf dem Maimarktgelände gastiert. Für diese große Breitensportveranstaltung und Fachmesse rund ums Pferd verlost der „MM“ dreimal zwei Tageskarten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Equitana“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Karten zu acht Euro (Freitag) oder elf Euro (Samstag/Sonntag) sonst an allen Vorverkaufsstellen. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.07.2019