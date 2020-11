Pferdekutschen brachten die Kohlen

Ich habe Ihren Aufruf gelesen. Das ist eine tolle Idee. Bernhard Herschel, dessen Grab sich ja auf dem jüdischen Friedhof befindet, würde sich darüber sehr freuen. Zumal er ja mit seiner großzügigen Spende zur Errichtung des Bades beigetragen hat und zur Bestürzung aller im Dritten Reich dann ein Schild an der Eingangstüre mit der Inschrift ,Zutritt für Juden verboten’ angebracht war.

Ich war von 1947 bis März 2014 Anwohnerin in U 4, 5, also Herschelbadrückseite, und habe auch dort meine Kindheit verbracht. Das für uns auf der Rückseite des Bades befindliche sogenannte ‘Plätzchen’, heute leider Parkplatz, diente uns als Spielplatz. Damals wurde das Bad noch mit Kohle beheizt, und ich erinnere mich noch an die Pferdekutschen, die die Kohlen für das Beheizen des Bades in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf dem Plätzchen abluden.

Später wurde das Bad auf Fernheizung umgestellt, und es musste dafür ein Kessel eingebaut werden. Letzterer hatte keine allzulange Lebensdauer, da er eines Tages explodierte. Erfreulicherweise ging alles glimpflich ab.

„Walli“ vom Wannenbad

Des Weiteren sind wir als Kinder verbotenerweise an der Außenfassade zu Halle 2 hochgeklettert und in die noch durch den Krieg zerstörte Halle eingestiegen. Das Becken ohne Wasser, aber mit Steinbrocken gefüllt. Die Schränke für die Kleidungsablage standen in diesem Durcheinander noch wie eine 1 da. Ich sehe die Bilder heute noch vor mir. Auch das Wannenbad sagt mir noch etwas. In unserem Hause wohnte meine Nachbarin, die Walli, die im Herschelbad angestellt und für die Wäscherei und für das Säubern der Badewannen zuständig war.

In Halle 3 lernte ich, mit der Schulklasse und DLRG, schwimmen und legte 1959 meinen Freischwimmer dort ab. Damals war es auch noch möglich, Massagen nach Terminvereinbarung in Anspruch zu nehmen, was ich ebenfalls wahrnahm. Später wurde der Bereich leider eingestellt.

Rosemarie Friedrich, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020