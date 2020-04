Pferdemesse verschoben

Die „Equitana Open-Air“, die vom 3. bis 5. Juli auf dem Maimarktgelände stattfinden sollte, wird verschoben. Die Veranstalter der großen Pferdemesse und Reitsport-Veranstaltung begründen das mit der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus, auch wenn es für den Juli derzeit noch keine behördlichen Verbote gibt. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Aussteller, Teilnehmer, Besucher und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, so Christina Uetz, Event-Direktorin der Equitana beim Veranstalter Reed Exhibitions Düsseldorf. Sie sei mit den Betreibern Maimarktgeländes und Ausstellern in Gesprächen, „um den besten verfügbaren Termin im Spätsommer zu vereinbaren“. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig. Die „Equitana Open Air“war im vergangenen Jahr erstmals auf dem Maimarktgelände zu Gast. Zunächst hatten die Veranstalter mit etwa 10 000 Besuchern gerechnet, tatsächlich kamen an drei Tagen mehr als 17 000 Gäste. pwr

