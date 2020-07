Pferdesegnung im Reiterverein

Gottes Segen für Ross und Reiter auf allen Wegen – den spricht der katholische Stadtdekan Karl Jung am Sonntag, 5. Juli aus. Um 11.30 Uhr beginnt auf der großen Wiese des Reitervereins im Gartenschauweg der traditionelle Pferdesegnungsgottesdienst. Der Reiterverein hält auch in Corona-Zeiten daran fest, wenngleich es Schutzmaßnahmen gibt. Dennoch habe man ihn „nicht wegen Unannehmlichkeiten in Organisation oder Ablauf ausfallen lassen wollen“, sind sich Jung und Peter Hofmann, Präsident des Reitervereins, einig. Wer mitfeiern will, muss sich telefonisch unter 0621/41 71 41 oder per E-Mail (mail@reiter-verein-mannheim.de) anmelden. Außerdem ist eine Gesundheitserklärung auszufüllen, die einschlägigen Hygieneregeln sind einzuhalten. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020