Mannheim.Unbekannte haben eine Statue im Lameygarten in R7 in Mannheim beschädigt. Laut Polizei stießen sie in der Zeit von Samstag bis Montag das Kunstwerk in Form eines springenden Pferdes samt Sockel zur Seite. Dabei zerbrach es teilweise. Hinweise dazu an die Polizei unter 0621 12580.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020