Pfingstturnier auf dem TSV-Gelände

Mannschaften aus ganz Deutschland nehmen wieder am traditionellen Hockey-Pfingstturnier des TSV Mannheim am Samstag, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, teil. 25 Mädchen- und Knabenteams der Altersklasse 2005 bis 2008 treten auf den Hockeyplätzen am Hans-Reschke-Ufer gegeneinander an. Über drei Tage werden 340 Gäste auf der Anlage unterm Turm von Vereinsmitgliedern versorgt, 260 junge Sportler haben sich mit ihren Trainern und Betreuern zum Campen angemeldet und werden in der Zeltstadt um die beiden Hockeyplätze herum übernachten. Wer sich die Spiele anschauen möchte, ist willkommen: Der Eintritt ist frei. abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019