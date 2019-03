Pflanzen gegen die Dürre-Folgen

Mit 30 000 Euro aus dem Topf der Mannheimer Klimaschutzagentur haben die städtischen Friedhöfe der sommerlichen Dürre des letzten Jahres die grüne Kante gezeigt. 100 junge Bäume wurden in den ersten beiden Monaten dieses Jahres gepflanzt, 20 davon auf dem Hauptfriedhof. Man habe in 2018 rund 30 Prozent mehr Wasser verbraucht als üblich, so Friedhofs-Chef Andreas Adam (Zweiter von rechts). Dass es dennoch zu Schäden kam, wurde gestern bei einer Begehung deutlich: Braune Einschnitte in einer ansonsten grünen Hecke sind keine Zierde. „Friedhöfe sind grüne Oasen, die nicht nur als Orte der Trauer dienen“, konstatierte die für Grünflächen zuständige Bürgermeisterin Felicitas Kubala (rechts), „sondern auch der Erholung und der Begegnung“. Acht verschiedene Baumsorten wurden gepflanzt, die Veranstaltung beinhaltete einen Crash-Kurs beim Profi: Für alles, was mit Bäumen zu tun hat, ist auf den Friedhöfen Mitarbeiter Tobias Schüpferling (Zweiter von links) zuständig. Für Agnes Schönfelder (links), die Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur, ist es nicht die erste Aktion, die den Friedhöfen zugute kommt: Auch das Dach der Bürogebäude war auf ihre Initiative hin begrünt worden. Bild: Keiper

