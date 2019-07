Pflanztest für den Wald der Zukunft

Umwelt-Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) fand drastische Worte im Käfertaler Wald: „Die Bäume, die wir heute kennen, gibt es hier in der Zukunft nicht mehr. Der Wald leidet extrem unter dem Klimawandel.“ Dabei geht es nicht nur um die Folgen aus dem Hitzejahr 2018, deren Schäden im Käfertaler Wald noch deutlich zu sehen sind. Es geht insbesondere um die globale Erwärmung von mehr als zwei Grad. Wie das sich für Mannheim auswirken wird, kann sich jeder lebendig vorstellen: „Wir werden 2050 hier Temperaturen wie in Mailand haben.“

Dass insbesondere Fichten und Buchen im Käfertaler Wald stark unter dem trockenen Hitzesommer 2018 gelitten haben, ist an den vielen abgestorbenen Bäumen zu erkennen. Aber bei der zu erwartenden Erderwärmung ist davon auszugehen, dass „Fichten und Buchen aussterben werden“, so Kubala. Die Bäume werden bei den Temperaturen geschwächt und sind nicht mehr resistent gegen Schädlinge. Dabei sind der Wald und das Holz ein enormer CO2-Speicher. Und auch die Erholungsfunktion für den Menschen spricht sie an. Sie sieht dringenden Handlungsbedarf: „Wir müssen den Wald zukunftsfähig machen.“

Zuständigkeit bei der Stadt

Eine bürokratische Hürde ist schon genommen: Die untere Forstbehörde liegt neuerdings im Zuständigkeitsbereich der Stadt, damit „liegt die ganze Verantwortung für den Wald bei der Stadt“. Gleichzeitig wurden im Zusammenhang mit dem Klimawald-Projekt mehr als 5800 Bäume gepflanzt: „Wir werden sehen, was wächst und überlebt“, so Kubala. „Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt“, erklärt Sebastian Eick. Der Leiter des Mannheimer Forstamtes zeigt auf die Umgebung einer frisch gerodeten Fläche: „Was man hier sieht, ist fast alles invasiv, das leistet wenig und erschwert das Wachstum heimischer Baumarten.“

Daher haben sie dort neue Bäume angepflanzt, um zu sehen, welche Arten sich bei dem Boden und der Erderwärmung wie verhalten: „Es geht um die Frage, mit welchen Baumarten wir den Waldumbau in Zukunft gestalten können. Der Waldumbau ist unvermeidlich, und er ist eine Aufgabe von Generationen.“

Gepflanzt wurden „Bäume aus dem nordmediterranen Bereich, denen wir was zutrauen. Es sind Baumarten, die seit der Römerzeit hier heimisch sind, die gut und auch überlebensfähig sind.“ Zur Zeit wachsen die Jungpflanzen noch in einer Art Plastikschutzröhre, um sie vor Wildschweinen zu schützen. Die Röhren stellen auch einen Verdunstungsschutz und ein kleines Treibhaus dar und werden in etwa vier bis fünf Jahren entfernt, so Eick.

Sie haben einen Vorteil, sagte der Revierförster Marko Kratz: „Die Engerlingsdichte ist hier derzeit gering. Es ist ein gutes Zeitfenster für das Projekt, gerade in der sehr schwierigen Anfangsphase.“ Die Bäume hätten eine gute Chance, mehr als 85 Prozent sind angewachsen. Auch mit dem Wetter sieht es derzeit gut aus: „Wir hoffen auf ein besseres Jahr als 2018, auf ein normales Jahr mit ein paar Sommergewittern.“ Er berichtet, dass die Regenmenge im Jahresschnitt gleich bleibt, nur die Verteilung sich ändert – mehr trockene und mehr nasse Phasen. Doch das ist nicht das Problem für den alten Baumbestand: „Die Bäume können mit der geänderten Wasserverteilung umgehen, was sie nicht schaffen ist die höhere Temperatur. Den Bäumen wird es zu warm.“

