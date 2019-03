Pflegeforum mit Vorträgen und Diskussionsrunden

Immer mehr ältere, immer mehr kranke und bedürftige Menschen: Das Thema Pflege gewinnt eine immer größere Bedeutung. Gemeinsam mit den Pflegenetzwerken Rhein-Neckar hatte der „Mannheimer Morgen“ gestern zum 2. Mannheimer Pflegeforum in den Gartensaal des Schlosses eingeladen. Bei Expertenvorträgen und Diskussionsrunden wurden Fragen der Betreuung alter und bedürftiger Menschen ebenso thematisiert wie der Fachkräftemangel in der Branche. Zu den Referenten zählten auch Fachleute des Universitätsklinikums, die über die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten in den Pflegeberufen informierten. Einer der Themenschwerpunkte war die Digitalisierung, die am Beispiel von Gesundheits-Apps, die auch in der Pflege immer wichtiger werden, dargestellt wurde. red

