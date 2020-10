Pflegeheime in der Region: Zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Neckar.In mehreren Pflegeheimen in der Region sind Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Besonders hart trifft es ein Haus in Bammental.

Mannheim: Sieben Bewohner und ein Mitarbeiter infiziert

Sieben Bewohner einer Wohngruppe und ein Mitarbeiter eines Pflegeheims auf dem Mannheimer Lindenhof sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt die Altenpflegeheime Mannheim GmbH mit. Alle 23 Bewohner der Gruppe seien in Quarantäne in ihren Zimmern und würden von fest zugeordneten Mitarbeitern betreut, heißt es in der Mitteilung weiter. Der positiv getestete Mitarbeiter befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Ein Heimbewohner war wegen einer anderen Erkrankung in ein Mannheimer Krankenhaus gekommen. Beim routinemäßigen Corona-Test entdeckten die Mitarbeiter die Infektion des 76-Jährigen. Zuvor hatte der Mann keine Corona-typischen Symptome gezeigt. Ein Team des Universitätsklinikums Mannheim testete daraufhin die Bewohner der Wohngruppe und die Mitarbeiter.

Aktuell werden alle 70 Bewohner und rund 65 Mitarbeiter des Pflegeheims getestet. Bis zum Vorliegen der Testergebnisse bleiben alle Bewohner in ihren Wohnbereichen, auch die Mitarbeiter bleiben den Bereichen fest zugeordnet. Besuche sind derzeit nicht erlaubt.

Bammental: 33 Personen betroffen

In einem Bammentaler Seniorenheim haben sich 33 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar Kreises am Mittwoch mit. Demnach wurde am Montag eine Flächentestung durchgeführt, nachdem am Samstag zwei positive Fälle auf einer Station bekannt geworden waren. Von 58 abgestrichenen Personen wurden 31 Personen, darunter drei Mitarbeiter des Heims, positiv und 23 negativ auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet. Von vier Personen stehe das Testergebnis noch aus. Weitere zehn Mitarbeiter wurden am Dienstag, 20. Oktober, abgestrichen. Diese Testergebnisse stehen ebenfalls noch aus. Am Donnerstag sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden weiterer Wohnbereiche im Rahmen einer Flächentestung abgestrichen werden.

Der betroffene Bereich des Heims wurde unter Quarantäne gestellt. Für diesen besteht ein Aufnahmestopp sowie ein Verlegungs- und Besuchsverbot.

Ludwigshafen: Drei weitere Bewohner positiv getestet

Im städtischen Altenheim Hans Bardens in Ludwigshafen sind inzwischen sieben Bewohner und drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachdem bei allen 173 Bewohnern Abstriche genommen wurden, bestätigten sich nach Angaben des Klinikum-Geschäftsführers Hans-Friedrich Günther am Mittwoch drei weitere Fälle. Betroffen sind demnach zwei Seniorinnen im Alter von 91 und 93 Jahren sowie ein 82-jähriger Senior. Alle drei Betroffenen seien symptomfrei. Die übrigen Tests seien alle negativ gewesen.

Am Mittwoch seien auch alle Mitarbeiter des Heims abgestrichen worden. Mit den Ergebnissen rechnet das Klinikum, Träger des Altenheims, am Donnerstag. "Die betroffenen Bewohner sind in ihren Zimmern, die Mitarbeiter zuhause in Quarantäne", teilt Günther mit. Das gesamte Haus sei für Besucher geschlossen. "Wir haben heute zusätzlich angeordnet, dass auch die nicht infizierten Bewohner auf ihren Zimmern bleiben und dort versorgt werden sollen", so der Geschäftsführer.

Beim Klinikum ist in dieser Woche die im Sommer aufgerüstete Corona-Station zur Hälfte für weitere Verdachtsfälle geöffnet worden. "Bei steigendem Bedarf stehen auf der Covid-Station in Summe acht zusätzliche Intensivbetten und 18 bis 20 Normalbetten zur Verfügung", sagt Günther. Derzeit werden im Klinikum zwölf bestätigte Covid-19-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation. Dazu gibt es einige Verdachtsfälle, vier weitere seien angekündigt. Ein Kapazitätsengpass bestehe noch nicht.

Unterdessen sind die Corona-Zahlen in Ludwigshafen deutlich gestiegen. Bis Mittwochnachmittag wurden 42 neue Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt nun bei 851. Akut infiziert sind 225 Menschen. Der Inzidenzwert, also die Summe der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt inzwischen bei 66. Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

18 Infizierte im Bibliser Altenheim

Die Anspannung bei Peter Müller, dem Pressesprecher der Best Care, ist zu spüren. 13 Bewohner und fünf Mitarbeiter des Seniorenheims "Am Weichweg" in Biblis sind inzwischen positiv auf das Corona-Virus getestet. "Alle ohne Symptome", erklärt er dieser Redaktion. Die Mitarbeiter seien in Quarantäne, die Bewohner würden in der Einrichtung betreut. Derzeit sei die Lage beherrschbar - wenn nichts Neues mehr hinzu komme, wie Müller betont.

Alle Fälle seien in einem Wohnbereich aufgetreten, der nun abgesperrt sei. Best Care unterstütze die Mitarbeiter vor Ort von seiner Zentrale aus. Tests in den anderen beiden Wohnbereichen seien derzeit nicht angeordnet. "Dort gibt es niemanden mit Symptomen", so Müller. Der Besuchsstopp werde aufrecht erhalten, so lange das Gesundheitsamt ihn für notwendig erachtet. Auch die Hotline zur Zentrale ist für die Angehörigen weiter geschaltet, auch wenn es inzwischen eine Extra-Nummer im Seniorenheim selbst gibt. Müller hofft aber, dass innerhalb der nächsten 14 Tage eine Rückkehr zum "Corona-Regelbetrieb" möglich wird. Allerdings müsse man auch die allgemeine Entwicklung im Blick haben.