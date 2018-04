Pflegerat: „Das ist ein Rückschlag“

Anzeige

Das überraschende Auflösen der Pflegedirektion an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) schlägt inzwischen auch in Berlin hohe Wellen: So hat der neue Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, das Klinikum heftig dafür kritisiert, dass es künftig diese Führungsebene einsparen will. Mit einem Plädoyer für einen starken Kopf der größten Krankenhausberufsgruppe meldeten sich außerdem der Deutsche Pflegerat und der Deutsche Berufsverband Pflegeberufe Südwest zu Wort.

In einem Brief an Oberbürgermeister Peter Kurz als UMM-Aufsichtsratsvorsitzender wertet der in Berlin ansässige Pflegerat die UMM-Entscheidung als „Rückschlag“ in den Bemühungen, die Pflege zu professionalisieren. Eine Struktur von Pflege-Departments, wie sie die UMM nach Leipziger Vorbild anstrebt, sieht die Bundesarbeitsgemeinschaft für Pflege- und Hebammenwesen „ohne das darüber liegende Vorstandsressort mit hohen Risiken behaftet“, weil sich beispielsweise unterschiedliche Qualitätsniveaus entwickeln könnten.

„Pflegedirektionen mit Stimmrecht sind in Kliniken und Krankenhäusern unverzichtbar“ – so lautet die Botschaft der Südwest-Sektion des Berufsverbandes für Pflegeberufe. Die Vorsitzende Andrea Kiefer sieht „die Führungsverantwortung eines Pflegedirektors auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung als elementar – insbesondere hinsichtlich strategischer und betriebswirtschaftlicher Entscheidungen“ .