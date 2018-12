Pföhler im Amt bestätigt

Bleibt Präsident des DKI-Kuratoriums: Wolfgang Pföhler. © Proßwitz

Wolfgang Pföhler ist als amtierender Kuratoriums-Präsident des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) für weitere drei Jahre wiedergewählt worden. Der ehemalige Geschäftsführer des Mannheimer Uni-Klinikums und danach bis Ende 2012 Vorstandsvorsitzender des Rhön-Konzerns freue sich, den eingeschlagenen Weg der Neuausrichtung weitergehen zu können. „In der aktuellen Situation braucht der Krankenhaussektor ein schlagkräftiges Institut mit starker Präsenz in der Fachöffentlichkeit“, so der 65-Jährige. Die Einrichtung mit Sitz in Düsseldorf hat sich zu einem renommierten Anbieter von Fortbildung in Medizin und Pflege bis hin zur Verwaltung entwickelt. Zum Spektrum gehören außerdem Forschung und Beratung. Der einstige Sozialbürgermeister Mannheims sitzt für die CDU im Gemeinderat. wam

