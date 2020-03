Philipp Weber nimmt modernes Marketing aufs Korn

„Marketing vernebelt den Verstand des Menschen und regt seine wichtigsten Sinne an: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn.“ Das sagt Philipp Weber. Der Kabarettist tritt im Rahmenprogramm der aktuellen Ausstellung „Die Sammlung 3: Werben und Verkaufen“ am Mittwoch, 18. März, im Technoseum auf. Um 19 Uhr nimmt er in seinem aktuellen Programm „WEBER No. 5 – ich liebe ihn!“ die Manipulation im modernen Marketing aufs Korn. Für den Auftritt verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Museum“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

