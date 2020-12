Pho Ga entführt nach Vietnam

Mannheim.In Corona-Zeiten bleibt die Fernreise leider nur ein Traum. Wo sonst die Vorfreude auf wohlige Wärme, das quirlige Treiben auf den Märkten, weite Strände, andere Menschen und Kulturen oder eine ausdrucksstarke Küche durch die dunkle Zeit in Mitteleuropa hilft, bleiben nur Erinnerungen. Vorerst. Aber wer will denn Trübsal blasen? Es gibt ja auch die kleinen Dinge zu Hause, die Abhilfe schaffen können. Kochen, zum Beispiel. Und was passt an den kalten Tagen besser als eine kräftige Suppe? Ins wunderbare Vietnam entführt die Nationalsuppe Pho.

Die Vietnamesen schätzen zwei Varianten, die sie gefühlt den ganzen Tag über löffeln – ganz häufig schon zum Frühstück. Einmal „Bo“, das heißt mit Rind, und „Ga“ mit Hühnchen. Wir entscheiden uns für „Ga“. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass in Hühnersuppe der Eiweißstoff Cystein steckt. Und der wirkt entzündungshemmend und abschwellend auf die Schleimhäute. In diesen Zeiten ist das umso wichtiger – wer will schon unter Corona-Verdacht geraten.

Zimtrinde, Sternanis und Nelke

Wir haben ein Rezept aus Hanoi mitgebracht, der Hauptstadt im Norden Vietnams. Dort durften wir einer Köchin über die Schulter schauen – und seitdem ist die Pho Ga fester Bestandteil im Koch-Repertoire – und immer wieder ein Genuss. Als Erstes lassen wir ein Suppenhuhn in einem großen Topf (mit rund drei Litern Wasser) kurz aufkochen. Anschließend soll es dann bei kleiner Hitze mit geschlossenem Deckel köcheln. Steigt Schaum auf, schöpfen wir ihn ab. Währenddessen weichen die Reisnudeln einige Minuten in heißem Wasser auf und werden dann abgegossen. Die Nudeln mit kaltem Wasser gründlich abspülen, damit sie nicht zusammenkleben. Die Reisnudeln beiseitestellen.Jetzt beginnt die Vorbereitung für das eigentliche Geschmackserlebnis, denn in einer Pfanne ohne Fett werden Zimtrinde, Sternanis, eine Nelke, Koriandersamen und Fenchelsamen angeröstet, bis sie die Küche mit ihrem Duft erfüllen. Nun kommen sie in die Suppe. Jetzt sind Ingwer und Schalotten dran, die in der Schale – längs halbiert – ebenfalls ohne Fett in die Pfannen wandern und auf der Schnittfläche stark anbräunen. Die Schalotten können sogar leicht schwarz werden.Nach einer guten Stunde kommt das Huhn aus dem Topf – das Fleisch löst sich schon fast von alleine von den Knochen. Wir sammeln es jetzt restlos ab und schneiden es in mundgerechte Stücke und legen es in eine Schüssel. Die Knochen und die Karkasse wandern wieder in den Topf, genauso wie der Ingwer und die Schalotten. Salz, Zucker und Fischsauce runden die Brühe ab, die noch einmal eineinhalb Stunden leicht vor sich hin köcheln muss. Währenddessen werden die gewaschenen Koriandersorten und das Basilikum von den Stängeln gezupft und die Mungobohnenkeimlinge gewaschen. Die Frühlingszwiebeln und Chilis schneiden wir in schmale Ringe, die Limette achteln wir. In kleinen Schalchen warten die Zutaten nun darauf, später in die Suppe zu wandern. Das steigert schon die Vorfreude.Die Hühnerbrühe gießen wir durch ein Sieb und schmecken sie erneut mit Fischsauce, Salz, Pfeffer und Zucker ab. Das war’s. Während schon das Wasser im Mund zusammenläuft, kommen Mungobohnenkeimlinge, ein Löffel Reisnudeln und etwas Hühnerfleisch in die Suppenschalen, die dann mit der Suppe aufgegossen werden. Die Kräuter, Frühlingszwiebeln und den Chili streuen wir darüber, um dann noch mit einem Spritzer Limette der Suppe den letzten Pfiff zu verleihen. Ein Fest an kalten und tristen Tagen. So genieße ich …

