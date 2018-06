Phosphorbombe geräumt - Sperrungen aufgehoben

Anzeige

Die bei Bauarbeiten am Victoria-Turm auf dem Mannheimer Lindenhof von einem Bagger beschädigte Bombe ist erfolgreich geräumt. Die Sperrungen vor Ort sind aufgehoben. Das teilte unser Reporter vor Ort mit.

Die Phosphorbrandbombe war im Zweiten Weltkrieg bereits explodiert, so der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Aus den Resten habe sich nun bei Bauarbeiten Rauch entwickelt. „Der Baggerfahrer war so umsichtig und hat dieses Kampfmittel gleich auf die Seite gebracht und es mit Erde abgedeckt", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. „Damit war die Gefahr erst mal eingedämmt.“ Die Bombe wird jetzt in einem sicheren Gefäß nach Stuttgart gebracht, das Erdreich vor Ort nach weiteren Bombenresten abgesucht.

Der Bereich um den Victoria-Turm war wegen des Bombenfundes im Umkreis von 100 Metern abgesperrt, der Turm wurde geräumt. Eine Sperrung der Südtangente (B 36) zwischen Fahrlachtunnel und Konrad-Adenauer-Brücke war nach kurzer Zeit wieder aufgehoben worden. Lediglich die Meerfeldstraße blieb danach zunächst gesperrt.