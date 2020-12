Piksen, wachsen, wählen – so wird Mannheim 2021

Achtung! Einiges von dem, was Sie jetzt lesen, ist spekulativ. Für gewöhnlich werfen wir an dieser Stelle am letzten Tag des Jahres einen Blick auf die kommenden zwölf Monate. Das soll auch dieses Mal so sein – aber mit gebührender Vorsicht. Schließlich hat das Jahr 2020 gezeigt, dass stets Unvorstellbares passieren kann. Wer hätte an Silvester 2019 schon wissen können, dass eine Pandemie die

...