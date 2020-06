Pilotprojekt: Strafe soll auf dem Fuß folgen

Was in Niedersachsen längst zum Justizalltag gehört, soll jetzt auch in Mannheim Schule machen. Mit sogenannten beschleunigten Verfahren könnten künftig in Baden-Württemberg häufiger schnelle Urteile herbeigeführt werden. Ebenso wie in Stuttgart und Freiburg hat das Justizministerium nun auch in Mannheim zusätzliche Stellen geschaffen, um diesen Plan umzusetzen. Ziel ist es, dringend Verdächtige zeitnah – möglichst wenige Stunden nach der Tat – zu verurteilen und den Fall direkt abzuschließen. Das zügige Verfahrensende soll zum einen Täter abschrecken, zum anderen langfristig die Justiz entlasten, die oft durch monatelang anhängige Verfahren für eigentlich einfach gelagerte Fälle blockiert wird.

Das beschleunigte Verfahren ist in den Paragrafen 417 ff. der Strafprozessordnung (StPO) geregelt – wurde bisher allerdings in Baden-Württemberg kaum angewandt. Der Grund: Es gab kein Personal, das kurzfristig bereitgestellt werden konnte. Um ein solches Verfahren durchzuführen, muss die Staatsanwaltschaft den Antrag stellen; stimmt das Gericht dem zu, werden ein Richter, ein Protokollant und ein Justizwachtmeister gebraucht, die noch nicht für andere Verhandlungen verplant sind. Das Ministerium hat deshalb bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft eine Stelle und beim Amtsgericht jeweils eine Richter- und eine Servicestelle geschaffen. Eine zusätzliche Justizwachtmeisterstelle wird noch geprüft.

Am Dienstag wurde bereits das erste beschleunigte Verfahren abgeurteilt. Ein 23-jähriger Algerier war beschuldigt worden, am Montag gegen 20 Uhr eine Handtasche aus einem Frisörladen in der Innenstadt gestohlen zu haben. Aufgrund einer Videoaufzeichnung konnte er überführt werden. Als er gefasst wurde, räumte er die Tat ein. Bei der Vernehmung gab der Beschuldigte an, einen Asylantrag gestellt zu haben. Ohne beschleunigtes Verfahren hätte ihm ein Strafbefehl zugestellt werden oder Anklage erhoben werden müssen – beides ist ohne festen Wohnsitz des Beschuldigten im Ermittleralltag häufig mit viel Aufwand verbunden. In diesem Fall konnte der 23-Jährige in Gewahrsam genommen und am nächsten Morgen dem Richter vorgeführt werden. Nach einer einstündigen Verhandlung fiel das Urteil: vier Monate auf Bewährung.

Beschleunigte Verfahren können bis zu sechs Wochen nach der Tat verhandelt werden. In Mannheim strebt man allerdings, so betont Gunter Carra, Pressesprecher des Amtsgerichts, „besonders beschleunigte Verfahren“ an, die – wie im aktuellen Fall – innerhalb weniger Stunden abgeschlossen werden.

