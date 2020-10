Pionierarbeit in Ost-Rathäusern

Eine „aufregende, tolle Zeit“ war es für ihn, denkt Gerhard Heckmann (kleines Bild oben) zurück. Der 70-Jährige, bis vor fünf Jahren Fachbereichsleiter der Stadt, hat nach der deutschen Einheit mitgeholfen, Kommunalverwaltungen in Ostdeutschland aufzubauen. Und erst durch den Mannheimer Rolf Weber konnte die Stadt Riesa einen eigenen Haushaltsplan aufstellen.

„Eine wunderschöne Stadt, aber total heruntergekommen“, erinnert sich Heckmann an Görlitz. Hier ist er die meiste Zeit tätig. In Mannheim leitet er seinerzeit das Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation, er gilt als großer Kenner des Kommunalrechts und lehrt an der Verwaltungsschule Rhein-Neckar. Die baut in mehreren sächsischen Städten ein Pendant auf. Ob Zwickau, Plauen, Dresden – zahlreiche erfahrene Mitarbeiter der Mannheimer Stadtverwaltung kommen zu Beginn der 1990er Jahre ständig dorthin, um zu unterrichten und Prüfungen abzunehmen.

Was sie in den Städten gesehen hätten, sei schlimm gewesen – vernachlässigte Bauten, kaputte Straßen. Und in den Verwaltungen fehlten funktionierende Strukturen, gelten plötzlich neue, zuvor völlig unbekannte Rechtsgrundlagen wie eine neu formulierte Gemeindeordnung, schildert Heckmann: „Da ist vieles darniedergelegen, die mussten sich ganz neu orientieren!“

Natürlich, so räumt er ein, habe es auch noch einige alte Seilschaften gegeben. „Aber die allermeisten Kollegen waren unheimlich freundlich, haben uns großartig aufgenommen, und sich sehr viel Mühe gegeben – auch wenn noch nicht alles geklappt hat“, so Heckmann. Außer Kommunalrecht unterrichtet er auch Staatsrecht. „Letztlich war es das, was bei uns Allgemeinbildung ist – aber dort ja alles neu“, sagt er. Und er versucht zu vermitteln, dass Bürokratie eine Errungenschaft der französischen Revolution ist, „damit alle Menschen vom Staat gleichbehandelt werden“, verdeutlicht er.

Etat ohne genaue Zahlen

Die Mannheimer leben seinerzeit in Hotels, teilweise auch bei Privatleuten. „Langsam hat sich Vertrauen entwickelt, das hat man von Jahr zu Jahr gemerkt“, so Heckmann. „Da haben wir dann auch Einzelschicksale mitbekommen, etwa von plötzlicher Arbeitslosigkeit“, berichtet er.

Auf eine „spannende Zeit“ blickt ebenso Rolf Weber zurück (kleines Bild unten). Er arbeitet im Mannheimer Rechnungsprüfungsamt, als der Hilferuf aus der sächsischen Partnerstadt Riesa kommt. Die dortigen Verwaltungsmitarbeiter müssen gleich nach der Einheit einen Haushaltsplan für 1991 aufstellen – doch es fehlt ihnen nicht nur Erfahrung, wie man so etwas macht, sondern auch der Überblick über Einnahmen und Ausgaben. „Niemand hatte genaue Zahlen“, weiß er noch, es sei vorher ja alles zentralistisch vorgegeben worden. Da er aber über Erfahrung als Lehrer verfügt und in Mannheim Inspektorenanwärter unterrichtet, fällt es Weber leicht, den Riesaer Kollegen die Grundlagen zu Gebühren und Steuern sowie den anfallenden Ausgaben zu vermitteln, „die Zahlen mussten wir aber alle schätzen.“ Die Kollegen hätten „gerne gelernt, waren sehr interessiert und engagiert dabei“, lobt er rückblickend. Aber auch für ihn sei die Zeit wertvoll gewesen: „Ich habe auch viel gelernt, die Theorie an der Praxis gemessen“, denn im Rechnungsprüfungsamt habe er ja immer erst im Nachhinein die Zahlen auf den Tisch bekommen. Nach seiner Zeit in Riesa ist Weber daher in Mannheim bis zur Pensionierung 2006 auch ins Kämmereiamt gewechselt.

Spielzeug und Kabarett

Seine Zeit in Riesa hat aber länger gedauert als gedacht – denn nachdem der Etat aufgestellt war, wollen ihn die Riesaer Stadtoberen nicht ziehen lassen. Zwei Jahre, bis 1993, leitet er im Rathaus Riesa das von der Quadratestadt finanzierte „Koordinierungsbüro Mannheim“, hilft beim Aufbau der Kommunalverwaltung und vermittelt zahlreiche Mannheimer Kollegen, die zeitweise in Sachsen arbeiten, sowie Riesaer Mitarbeiter, die vorübergehend in Mannheim hospitieren.

Aber nicht nur das: Weber will auch ganz praktische Hilfe leisten: Er sammelt in Mannheim mehr als 1000 Bücher für die Riesaer Kinderbibliothek sowie einen Transporter voller Spielsachen für einen Kindergarten, trommelt 6500 Euro an Geldspenden zusammen und vermittelt den Riesaern zudem Mannheimer Kultur, indem er Kabarettist Hans-Peter Schwöbel für einen Auftritt gewinnt.

