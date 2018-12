Pioniere und Akrobaten

Das Monster überragt alles. Knapp 14 Meter ziehen sich seine schwarzen Flanken in die Länge, der massige Körper ragt steil in die Höhe. Am Rücken tritt sein hölzernes Skelett hervor und kreuzt sich in wildem Durcheinander, während am Bauch bunte Griffe leuchten. Ein solcher Überhang, also eine fast bis in die Horizontale geneigte Kletterwand, ist eine Neuheit in deutschen Boulderhallen. Ihren

...