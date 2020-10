Pkw-Anhänger mit Motorrad vermisst

Mannheim.Ein 62-Jähriger vermisst seit Samstagabend einen Pkw-Anhänger mit aufgeladenem Motorrad. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann den Anhänger am 31. August auf einem öffentlichen Parkplatz in der Römerstraße in Mannheim-Wallstadt abgestellt, bevor er in den Urlaub gefahren ist. Bei seiner Rückkehr am Samstag stellte er dann fest, dass der Anhänger fehlt. Beladen war der Pkw-Anhänger der Firma Blyss mit einem Honda-Motorrad. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 718490 mit Hinweisen zu melden.

