Pkw-Fahrer verletzt

Ein schwer verletzter Unfallbeteiligter und Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag im Mühlauhafen. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr ein 43-jähriger Mann gegen 16 Uhr mit seinem Ford aus einer Grundstücksausfahrt in der Güterhallenstraße auf die Fahrbahn. Dabei stieß sein Fahrzeug mit dem Auto eines 24-jährigen Smart-Fahrers zusammen, der in Richtung Rheinstraße unterwegs war. Der Ford geriet zunächst nach rechts auf den Gehweg und prallte schließlich gegen die linken Leitplanken. Der Smart kippte infolge des Zusammenstoßes auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte mehrere Meter über die Straße. Sowohl der Fahrer des Ford als auch der Smart-Fahrer kamen verletzt in Krankenhäuser. Während die Rettungskräfte den 43-Jährigen versorgten, ging sein Sohn die Einsatzkräfte an und störte sie bei ihrer Arbeit. Daraufhin erteilte ihm die Polizei einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach, so dass die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen, bis die Versorgung abgeschlossen war. pol/aph