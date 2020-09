Pkw geht während der Fahrt in Flammen auf

Mannheim.Wegen eines Vollbrands an einem Pkw ist die Feuerwehr am späten Mittwochabend in Mannheim ausgerückt. Auf Anfrage bei der Polizei sagte ein Sprecher, dass die Insassen im Auto das Feuer im Motorraum während der Fahrt auf der Feudenheimer Straße bemerkten. Der Fahrer bog anschließend in die Straße Im Pfeifferswörth ab und stellte den Wagen ab. Die Feuerwehr löschte die Flammen erfolgreich. Vermutlich war ein technischer Defekt am Fahrzeug Auslöser des Brandes. Verletzte waren nicht bekannt.

