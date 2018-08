Pkw rammt Straßenlaterne

Ein vermutlich betrunkener Autofahrer ist nachts mit seinem Auto in der Hafenbahnstraße auf dem Waldhof gegen eine Straßenlaterne geprallt und hat sich dann mit seinem Wagen überschlagen.

Wie die Polizei gestern berichtete, war der 58-jähriger Mannheimer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.30 Uhr mit seinem Pkw Hyundai Tucson die Hafenbahnstraße in Richtung Boveristraße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung sei er in Höhe der Total-Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Straßenlaterne geprallt. Durch die Kollision überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. An dem ungefähr ein Jahr alten Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrer konnte sich unverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde aber vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, welches er jedoch gleich wieder verlassen konnte.

Der Bereitschaftsdienst der Stadt sägte die umgeknickte Laterne ab und reinigte die Straße von den weit zerstreuten Glassplittern. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Der schrottreife Pkw musste abtransportiert werden. Die Beamten des Polizeireviers Sandhofen unterzogen den Fahrer einer Blutentnahme und behielten seinen Führerschein ein. Nach Abschluss der Ermittlungen folgt nun eine Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer. tan/pol

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018