Pkw überschlägt sich – Abfahrt der A656 auf die B38a gesperrt

Mannheim.Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim hat sich am Samstagnachmittag ein Auto mehrfach überschlagen. Auf Nachfrage bei der Polizei sagte ein Sprecher, dass sich der Unfall an der Abfahrt der A656 von Heidelberg kommend auf die B38a in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim ereignet hatte. Der Pkw sei nach ersten Erkenntnissen der Beamten alleinbeteiligt über die Leitplanke geschleudert und kam schließlich auf der Auffahrt zum Liegen. Die Auffahrt wurde für die Dauer der Arbeiten am Unfallort gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es komme zu kleineren Verkehrsbehinderungen, sagte der Sprecher weiter.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Info: In einer ersten Auskunft der Polizei hieß es, dass sich der Unfall an der Auffahrt der B38a von Neckarau kommend auf die A656 in Fahrtrichtung Mannheim ereignet hatte. Die Situation erwies sich vor Ort jedoch als eine andere. Die entsprechende Stelle in der Meldung wurde angepasst.

