Plädoyer für die Demokratie

Freuen sich (v.l.): Lehrer Bildstein, Jürgen Layer, Muaz Mohamed-Osman, Volker Schütze (Volksbund). © Volker Schütze

Ist Demokratie eine Selbstverständlichkeit? Muaz Mohamed-Osman ist der Meinung, dass eine offene Diskussion darüber nötig ist. Der Oberstufenschüler des Lessing-Gymnasiums verfasste dazu nicht nur eine umfangreiche Erörterung, in der er Demokratie und Monarchie vergleich. Seine Ergebnisse und Gedanken setzte er außerdem zeichnerisch um – und bewarb sich damit beim deutsch-französischen Comicwettbewerb „Setz Dich ein – Demokratie lebt durch uns!“. Der veranstaltende Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zeichnete ihn dafür mit dem zweiten Platz in der Kategorie Einzelbeitrag aus.

In Mohamed-Osmans Comic treffen in dem neu gegründeten Land „Novania“ die Freunde Khalifa und Daniel aufeinander. Khalifa kommt aus Marokko, einem Land mit konstitutioneller Monarchie. Daniel ist von der repräsentativen Demokratie in Deutschland geprägt. Die beiden politischen Flüchtlinge sprechen sich für die jeweilige Regierungsform aus. In seiner Erörterung kommt der Lessing-Gymnasiast zum Schluss: „Mir ist klar, dass in der Demokratie keine absolute ,Volksherrschaft’ existiert. In Relation zu den anderen Staatsformen haben wir jedoch die meisten Möglichkeiten, in der Politik mitzuwirken.“

Schon zuvor ein zweiter Platz

Lessing-Leiter Jürgen Layer zeigte sich sehr erfreut, dass erneut einer seiner Schüler beim Comicwettbewerb des Volksbunds gewonnen hat. Bei der vorherigen Runde hatte Laura Sichma mit einem Comic zum Thema „Wiederaufbau und Neuanfang“ nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls den zweiten Platz erhalten. Beide Schüler wurden von Lehrer Bernhard Bildstein betreut.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Dabei sind die von ihm gepflegten Kriegsgräberstätten im Ausland nicht nur individuelle Gräber, sondern auch Mahnmale für den Frieden. Denn als Friedensorganisation sieht der Volksbund es als seine Aufgabe an, gerade heutzutage an die Folgen von Krieg und Gewalt zu erinnern. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020