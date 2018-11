Plädoyer für gemeinsames Gedenken

In Feierstunden mit Kranzniederlegung, Posaunenmusik und Chorgesang war am gestrigen Volkstrauertag in Mannheim und auch seinen Stadtteilen das Gedenken nicht mehr nur auf die Opfer der von Deutschland zu verantwortenden Kriege gerichtet, sondern auf aller Opfer von Krieg, Gewalt und Terror.

Seit 1996 finden auf dem Mannheimer Hauptfriedhof zwei Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag statt. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Kreisverband Mannheim unter seinem Vorsitzenden Alexander Fleck erinnerte in seiner Gedenkstunde „an die Opfer von Gewalt und Krieg – Kinder, Frauen und Männer aller Völker“.

Aufforderung zum Handeln

Wichtiger Leitgedanke der entmilitarisierten Gedenkstunde vom Arbeitskreis Volkstrauertag, ist es „aller Opfer aller Kriege“ zu gedenken, wie Miriam Walkowiak vom DGB Nordbaden in ihrer Begrüßung formulierte. Die Verbindung zwischen den zwei zu unterschiedlichen Zeiten stattfindenden Veranstaltungen – bei der Gedenkstunde des AK Volkstrauertag mit einer aufrüttelnden szenischen Lesung von Connection und bei der Gedenkstunde des VdK mit verschiedenen Musikbeiträgen und beeindruckenden Reden von Julia Metz, Jugendbeauftragte des Volksbundes, Simon Moray, Schüler des Johanna-Geissmar-Gymnasiums, und Thomas Puhl, Rektor der Universität Mannheim – stellte Oberbürgermeister Peter Kurz her.

Mit seiner Ansprache appellierte er an beide Veranstalter: „Erinnerung und Gedenken verstehen wir als Mahnung und als Ausgangspunkt sowie Teil der Versöhnung.“ Der Volkstrauertag habe eine besondere Aktualität durch die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, der am 11. November 1918 mit dem Waffenstillstandvertrag endete und auf den in jüngerer Zeit immer wieder Bezug genommen werde.

„Wenn wir die Mahnung als Aufforderung zur Reflexion und zum Handeln begreifen, dann nicht nur an die Regierungen und entscheidenden Akteure internationaler Politik. Sie ist Aufforderung zu Reflexion und Handeln für uns persönlich“, mahnte er.

Den Ersten Weltkrieg mit über 20 Millionen Opfern bezeichnete Kurz mit den Worten von George F. Kennen als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei dann die Idee einer Europäischen Vereinigung und der vereinigten Staaten von Europa geboren worden. „Doch Demokratie und Rechtsstaat sind heute weit stärker in Frage gestellt als jemals in den letzten 50 Jahren“, bedauerte Kurz.

Kränze am Gräberfeld

Auch an der Geschichte des 1919 vom VdK ins Leben gerufenen Volkstrauertages „im Sinne eines mahnenden und das Volk zusammenführenden Gedenkens“ könne man die verheerende Entwicklung nachvollziehen. Deshalb würden auch die zwei Gedenkveranstaltungen in Mannheim dem Ursprungsgedanken des Volkstrauertages nicht gerecht, so Kurz. „Wir sollten unter dem Eindruck der letzten Jahre dies vielleicht noch einmal besprechen“, streckte das Stadtoberhaupt die Hand zur Versöhnung aus.

Nach einem Schweigeweg legten die Teilnehmer der entmilitarisierten Gedenkstunde Kränze am Gräberfeld der Zwangsarbeiter, der KZ-Gedenkstätte und für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer am Ehrenmal nieder. Auch die Teilnehmer der Gedenkstunde des VdK ehrten die Opfer von Krieg, Gewalt, Vertreibung und Unterdrückung mit Kranzniederlegungen am Ehrenmal.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018