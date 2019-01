Pläne für Krebsmedizin

Zwischen Taschkent und Mannheim soll eine Medizin-Brücke entstehen (der „MM“ berichtete). Dieser Tage haben in Berlin der Gesundheitsminister von Usbekistan, Alisher Shadmanov , die Geschäftsführer der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), Hans-Jürgen Hennes und Freddy Bergmann, sowie Alexej Swerdlow, Mitgesellschafter des auf intelligente Systeme spezialisierten Unternehmens Opasca eine Vereinbarung unterzeichnet.

Sie sieht vor, in dem sich stabilisierenden zentralasiatischen Land mit 32 Millionen Menschen die Grundlage für eine moderne Krebsmedizin zu schaffen und insbesondere eine Strahlentherapie aufzubauen. „Noch ist vieles Vision, aber es gibt konkrete Pläne“, fasst der medizinische UMM-Geschäftsführer Hennes die Projekt-Partnerschaft zusammen. Zunächst gelte es Knowhow zu transferieren. Das weiß auch der Mannheimer Unternehmer Alexej Swerdlow, der die Kooperation initiiert hat. Er berichtet, dass in der Hauptstadt Taschkent zwar ein moderner Linearbeschleuniger steht, dieser aber nicht in Betrieb ist – weil Personal mit Expertise fehlt.

Deshalb sollen bereits im Februar zwei Fachärzte und zwei Medizinisch-Technische-Assistenten im Klinikum geschult werden. Mit solchen Qualifizierungen allein wird es nicht getan sein. Hennes: „Viele Versorgungsstrukturen müssen erst einmal aufgebaut werden.“ Beispielsweise fachübergreifende Tumorkonferenzen. Und weil eine radioonkologische Krebsbehandlung hohe Ansprüche an die Diagnostik als Voraussetzung stellt, sollen zunächst Experten der Mannheimer Universitätsmedizin Befundbilder beurteilen und individuell Strahlentherapien berechnen. Telemedizin macht‘s möglich.

Hennes: „Natürlich muss erst die Praxis zeigen, ob die Leitungen dies auch stabil hergeben .“ Für das Kooperationsprojekt, so Alexej Swerdlow, will die Regierung rund 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Zu den konkreten Vorhaben gehört eine onkologische Klinik in der Hauptstadt, später sollen Einrichtungen auf dem Land folgen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019