Plätzchenverkauf für das Patenkind

Es heißt China, ist sieben Jahre alt und lebt in Nepal – das Patenkind des Mannheimer Interact-Clubs. Dass es zur Schule gehen kann, dafür sorgen mit jährlich 600 Euro die zehn Mitglieder des Clubs zwischen zwölf und 18 Jahren. Interact-Clubs gehören – wie Rotaract für 18- bis 30-Jährige – zur weltweiten Rotary-Bewegung, sind aber ausdrücklich nicht allein für Rotarier-Kinder da. Die Mannheimer Interacter unter Leitung von Präsidentin Anne Sopphie Michel treffen sich am Samstagvormittag im Backhaus Görtz, um Plätzchen zu backen. Die werden dann am Samstag, 15. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr im Untergeschoss des Quartiers Q 6/Q 7 gegen eine Spende abgegeben. Platziert haben sich die Interacter neben dem dort stehenden Weihnachtsbaum. Er ist die zweite Interact-Aktion in der Vorweihnachtszeit. Mädchen und Jungen aus dem Kinderheim St. Josef in Käfertal haben ihre Wünsche auf Zettel geschrieben, welche der Interact Club an den Wunschbaum im Q 6/Q 7 gehängt hat. Dort kann jeder, der etwas Gutes zu tun möchte, Wunschzettel abhängen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk am Infopoint abgeben. pwr

