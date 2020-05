Plakate erinnern an Ex-Kanzler

Der Kreisverband der Jungen Union (JU) hat die Entscheidung des Gemeinderats, eine Straße nach Alt-Kanzler Helmut Kohl zu benennen, ausdrücklich begrüßt. Kohl sei ein „Sohn der Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Neckar-Region“, so der JU-Kreisvorsitzende Lennart Christ. „Deshalb freut es uns als Mannheimer außerordentlich, dass nun auch eine Straße in Mannheim nach ihm benannt ist.“An die Verdienste des 2017 verstorbenen Alt-Bundeskanzlers erinnert der Kreisverband mit einer Plakataktion. Entlang der künftigen Helmut-Kohl-Straße sollen die „wichtigsten Meilensteine“ der 16-jährigen Kanzlerschaft Kohls dargestellt werden, so Christ.

„Vor allem wir, die erste Generation, welche die innerdeutsche Grenze glücklicherweise nur aus dem Geschichtsbuch kennt, sind Helmut Kohl besonders dankbar. Diesen Dank möchten wir durch unsere Gedenkaktion zum Ausdruck bringen“, begründete der JU-Kreisvorsitzende die Aktion.

Der Gemeinderat hatte zugestimmt, die Südtangente in „Helmut-Kohl-Straße“ umzubenennen, die Lindenhofüberführung soll „Helmut-Schmidt-Brücke“ heißen (wir berichteten). red/scho

