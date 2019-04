Plakate sind ab morgen erlaubt

Vom heutigen Samstag auf Sonntag wird sich Mannheim wieder in einen Plakate-Wald verwandeln. Ab Mitternacht beginnt offiziell die Sechs-Wochen-Frist vor der Kommunalwahl am 26. Mai. Erfahrungsgemäß bemühen sich die Parteien ab den frühen Morgenstunden um die besten Plätze. Die abgebildeten Bewerber müssen die Plakate in der Regel selbst bezahlen. Manchmal übernehmen auch die Kreisverbände einen Teil der Kosten.

Ärger im Vorfeld

Diesmal hat es zuvor Ärger gegeben, weil viele Plakate – speziell von SPD und CDU – schon seit einigen Wochen hängen (wir berichteten). Eigentlich ist Kandidatenwerbung nur in den sechs Wochen vor der Wahl erlaubt. Die beiden großen Parteien nützten allerdings zwei Ausnahmemöglichkeiten in den städtischen Richtlinien: Plakate, die auf Verstaltungen hinweisen (CDU) oder allgemeine politische Botschaften enthalten (SPD), sind jederzeit zulässig.

Vor allem die Grünen und die AfD kritisierten die Kampagne der Sozialdemokraten als unzulässig. Slogans wie „Mein Mannheim macht Kinder stark“ auf Kandidatenfotos seien keine politischen Botschaften. Die AfD beschwerte sich deswegen erfolglos. Gestern monierte sie in einer Pressemitteilung auch neu aufgehängte Plakate auf der Schönau mit der Aufschrift „am 26.05.2019 SPD wählen“. Es sei bedenklich, „dass die größte Gemeinderatsfraktion, die auch den Oberbürgermeister stellt, sich nicht an die Regeln hält, die sie selbst aufstellt“.

