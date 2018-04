Planck’s Modell vom Kosmos

Anzeige

In einem Vortrag berichtet Matthias Bartelmann vom Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg am Donnerstag, 12. April, um 19.30 Uhr im Planetarium am Europaplatz über „Fingerabdrücke des Urknalls“.

Vor allem die Planck-Mission und ihre Ergebnisse werden zusammengefasst. Der Vortrag zeigt auf, dass mit der letzten Datenfreigabe nunmehr die Ernte der Planck-Satellitenmission der ESA fast vollständig eingefahren ist.

Das erste und wichtigste Ergebnis ist, dass Planck das kosmologische Standardmodell bestätigen konnte und es mit anderen kosmologischen Beobachtungsprogrammen ermöglicht hat, die Parameter dieses Modells mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Der Bericht über die kosmologischen Ergebnisse wird ein Drittel des Vortrags einnehmen.