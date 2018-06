Planschen im See oder Schwimmbad?

Anzeige

PRO - von Heike Rentsch:

Zugegeben: Für jemanden, der vom Bodensee zugezogen ist, ist die Wahl zwischen Badesee und Schwimmbad wie die zwischen Pest und Cholera. Doch wenn die Hitze zu sehr drückt, fällt in der Region die Entscheidung leicht: Nur ein Badesee kommt in Betracht. Zwar liegt an heißen Tagen auch hier Handtuch an Handtuch, aber zumindest im Wasser bleibt genug Raum, um ein paar Schwimmzüge zu machen. Im Freibad dagegen reicht es oft nicht mal zum Slalom-Schwimmen, da die Becken eigentlich wegen Überfüllung geschlossen werden müssten. Zudem scheint an Badeseen auch mehr Wert auf Sauberkeit gelegt zu werden. Während beim letzten Schwimmbad-Besuch kein Platz ohne Dutzende Zigarettenstummel im Gras gefunden werden konnte, war dies zum Beispiel am Blausee in Altlußheim kein Problem. Und noch etwas spricht für den See: kein beißender Chlorgeruch hängt nach dem Spaß im kühlen Nass im Bikini oder in der Badehose.