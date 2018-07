Anzeige

Ausbau von Fahrradwegen „We are the world, we are the children“ – auf Deutsch: „Wir sind die Welt, wir sind die Kinder“. Kaum ein Liedtext wäre wohl passender gewesen als dieser von Michael Jackson. Immer wieder weisen die Jugendlichen drauf hin, was eine nachhaltigere Umweltpolitik bedeute. So fürchte ein Schüler der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried, seine Kinder hätten Nachteile, wenn sich der Umgang mit Plastikmüll und Ressourcen nicht ändere. Und Josephine vom Ursulinen-Gymnasium möchte, dass „endlich mehr Sonnenlicht genutzt und Ressourcen gespart“ werden.

Lehrer, deren Unterricht wegen der Aktion ausfiel, beteiligten sich als Ordner am Protestzug. Viel öfter müssten Schulen bei solch „wichtigen Themen zusammenarbeiten und die Jugendlichen in ihrem Bewusstsein für die Umwelt fördern“, fordert ein Biologielehrer, der allerdings nicht namentlich genannt werden möchte.

Wieder auf dem Alten Meßplatz: Thilo Dieing liest die vom Schülerrat erarbeiteten 15 Forderungen an die Stadt vor. Wieder Jubel. Wieder Applaus. Wieder Rufe nach mehr Nachhaltigkeit. „We are the world“ eben. Ein Verbot für Plastiktüten solle genauso verhängt werden wie umweltfreundliche Geschäfte stärker subventioniert. Auch separate Pfandkörbe an Schulen und ausgebaute Fahrradwege fordern die Schüler. Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb lobte das Engagement als „in unterschiedlichen Richtungen bemerkenswert“. So sei es in der Stadtgeschichte einmalig, dass sich Schulen zwei Jahre in Folge in der Art vernetzen und sich dadurch „fast schon traditionell neben dem Schulalltag auch für gesellschaftspolitisch relevante Themen engagieren“, freute sich die SPD-Politikerin.

2019 sollen andere Themen die Agenda von „Together we stand“ bestimmen – vielleicht gibt es dann eine Alternative zum Lautsprecher mit Plastik. Julius wird es freuen.

