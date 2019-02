Plattform für junge Musiktalente

Sie will „das musikalische Vermächtnis des Stiftungsgründers lebendig halten“: Das hat sich Beate Mewes als neue Vorstandsvorsitzende der Wolfgang-Hofmann-Stiftung vorgenommen. Sie folgt auf Thomas Jandl, der nach sieben Jahren den Vorsitz abgegeben hat und ins Kuratorium der Stiftung wechselt. Mewes ist damit die erste Person im Vorstand, die den Stiftungsgründer Wolfgang Hofmann nicht mehr persönlich gekannt hat.

„Es ist schön, dass wir somit die Schwelle zur Zukunft überschritten haben“, so der Vorsitzende des Kuratoriums, Michael Hofmann. Er ist der Sohn des 1922 geborenen und 2003 verstorbenen bekannten Mannheimer Komponisten Wolfgang Hofmann. Er war Geiger im Gewandhausorchester Leipzig, Konzertmeister in Salzburg und langjähriger, von 1959 bis 1987 amtierender künstlerischer Leiter des Kurpfälzischen Kammerorchesters.

Vor 25 Jahren hat er die nach ihm benannte Stiftung gegründet. Sie will möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Plattform bieten, die ihr Können unter Beweis stellen, und zugleich das Werk Wolfgang Hofmanns lebendig halten. In enger Zusammenarbeit mit Musikschulen und -Hochschulen veranstaltet die Stiftung dazu Wettbewerbe, bei denen auch Werke des Komponisten zu spielen sind. Über die regionalen Institutionen wie Musikhochschule Mannheim und die Musikschulen der Städte Mannheim, Ludwigshafen und Frankenthal hinaus war die Stiftung auch schon überregional tätig, etwa für die Musikhochschule Hannover sowie die Musikschulen Nieder-Olm, Pforzheim und Berlin.

90 000 Euro ausgeschüttet

Bislang hat sie in über 60 Wettbewerben mehr als 1000 junge Musiker mit rund 90 000 Euro unterstützt. Dabei sei es „immer wieder schön, zu sehen, wie sich junge Menschen mit viel Fleiß und Engagement der Musik widmen und dabei auch die Werke meines Vaters zu Gehör bringen“, freut sich Michael Hofmann und zitiert ihn: „Wer eine Zukunft haben will, muss sich auf die Kinder und Jugendlichen einstellen. Wer sich dafür zu schade ist, wird in einer Generation vergessen sein.“

„Ich will sein Werk und seine Gedanken weiterhin den Menschen bekannt machen und über seine Kompositionen junge Musiker in Form von Wettbewerben unterstützen, ihren eigenen künstlerischen Weg beschreiten zu können“, hat sich Beate Mewes vorgenommen. Über ihre Verpflichtungen als Lied-, Oratorien- und Opernsängerin hinaus ist sie als Gesangspädagogin und Coach im mit ihrem Mann Karsten Mewes betriebenen Studio im Jungbusch tätig. pwr

