Plattform für Künstler und Kreative

Mit „Startraum Mannheim – Räume auf Zeit für Gründer, Kreative & Künstler“ wird die erste Mannheimer Plattform für Leerstands- und Zwischennutzungs-Management initiiert. Wie Matthias Rauch von der „Kulturellen Stadtentwicklung“ gestern informierte, präsentiert die Plattform Leerstände in Mannheim und will Hauseigentümer für Zwischennutzungen ihrer Immobilien gewinnen. „Damit wird erstmalig eine strukturierte Vermittlung von Immobilien für Gründer, Kreative oder Künstler angeboten, die Projekte auf Zeit in nicht genutzten Objekten umsetzen wollen“, sagt Kulturbürgermeister Michael Grötsch.

Zwischennutzungen sind zeitlich befristete Nutzungen einer Immobilie durch Gründer oder Akteure aus dem kreativen Umfeld, die mit meist einfachen Mitteln und geringem Investitionsvolumen umgesetzt werden können.

Baustein der Stadterneuerung

„Vergleichbare Projekte in Bremen oder Frankfurt weisen eindeutig positive Effekte auf, da mit Zwischennutzungen meist eine gewisse Aufwertung der Immobilien und deren Umfeld einhergeht“, heißt es in einer Mitteilung. Achim Judt, Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP, weiß um die schwierige Vermittlung von Leerständen im Sinne einer sinnvollen temporären Nutzung: „Ich bin mir sicher, dass wir mit der gemeinsamen Realisierung des Projektes einen ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung gegangen sind. Startraum kann damit ein wichtiger Baustein für die Lokale Stadterneuerung (LOS) werden und einen Stadtteil durch unterschiedliche Projekte stärken, stabilisieren und qualitativ weiterentwickeln.“