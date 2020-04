Plattform hilft Händlern

„Verliebt in Mannheim – gemeinsam stark“ heißt eine neue Gruppe auf Facebook, die Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Mannheim und der Region eine Plattform bieten soll, auf der sie kostenlos ihre Produkte und Dienstleistungen auch in Zeiten der Corona-Krise anbieten können. Nach dem Motto „Auch wenn wir persönlich auf Abstand gehen müssen, gibt es viele Arbeiten, die trotz der aktuellen Kontakteinschränkungen erledigt werden können und zugleich anderen Menschen helfen“, wird diese Aktion vom Mannheimer Energieanbieter MVV ins Leben gerufen. Begleitet wird er dabei vom „Mannheimer Morgen“ und dem Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF).

Unterstützt werden sollen vor allem lokale Gewerbetreibende, die angesichts der Coronavirus-Pandemie und dem damit verbundenen Wegfall ihrer Einnahmen um ihre Existenz bangen. Sei es die Blumenladenbesitzerin, die nun auf Bestellung bunte Sträuße bindet und diese zum Abholen vor ihr Ladenlokal stellt, der Restaurantinhaber, der ab sofort auch Essen nach Hause liefert oder jemand, der Hilfe bei der Gartenarbeit braucht.

Alle Anbieter sollen ihr Hilfsangebot mit #gemeinsamstarkfürMA versehen. So vernetzt MVV die Menschen miteinander auch über Facebook hinaus, da dieser Hashtag in anderen Social-Media-Kanälen ebenfalls verwendet werden kann, beispielsweise auf Instagram. se

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020