Plep verlässt Karnevalsverein

Anzeige

Keiner kann das „Kefferdaaahl“ so schön langgezogen aussprechen wie er – doch das ist vorbei: Michael Plep, seit 15 Jahren Präsident der Käfertaler „Löwenjäger“ und einer der bekanntesten, profiliertesten Sitzungspräsidenten der Mannheimer Fasnacht, hört auf. Er wird bei der Jahreshauptversammlung des mit über 600 Mitgliedern zweitgrößten Mannheimer Karnevalsvereins Ende April nicht mehr kandidieren – allerdings eher unfreiwillig.

Plep ist seit 28 Jahren bei den „Löwenjägern“ aktiv und nach Rudi Zorn und Kurt Wacker erst ihr dritter Sitzungspräsident. Eigentlich Elektroniker und Versicherungskaufmann, hat der 56-Jährige nach einer Zusatzausbildung seit 2010 bei der Caritas gearbeitet, zuletzt als Betriebsleiter vom Secondhand-Kaufhaus „Fairkauf“. Schon am 1. Mai tritt er aber eine andere Stelle an, als Betriebsleiter des Cinemaxx-Kinos – jedoch nicht in der Region, sondern in Innsbruck. Seit sieben Jahren hat er dort eine Lebensgefährtin. Oft ist er zu ihr gependelt, manchmal auch sie nach Mannheim.

Hambsch als Nachfolger

Schon länger teilte Plep dem Verein mit, dass er langfristig nach Tirol ziehen möchte. Als sich jetzt die Chance einer festen Stelle ergab, griff er zu. Allerdings bot er den „Löwenjägern“ an, weiter aktiv zu sein. „Meine Kinder und Enkel leben hier, ich behalte auch erst einmal meine Käfertaler Wohnung“, sagte er jetzt auf Anfrage dieser Zeitung. Bisher sei er ja auch oft nach Tirol gefahren, dann wäre er eben zur Leitung der Prunksitzungen und für Auftritte gerne weiter nach Mannheim gekommen.