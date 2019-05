Plötzliches Bremsen verursacht Unfall

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in der Untermühlaustraße. Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 14.40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Innenstadt. Zwei vor ihm fahrende Mercedes CLA bremsten, nach Angaben der Polizei, plötzlich und ohne Grund. Der Peugeot-Fahrer konnte einen Aufprall noch verhindern. Ein nachfolgender 42-jähriger Fahrer kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr mit seinem VW von hinten auf den Peugeot auf. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden unbekannten Mercedes-Fahrer flüchteten vom Unfallort ohne anzuhalten. An einem der beiden Autos war das Teilkennzeichen MA-AR angebracht. Das andere Fahrzeug hatte ein RP-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: 0621/3 30 10. pol/df

