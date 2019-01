Pluspunkt für die Innenstadt

Das Ende ist in Sicht: Wenn alles nach Plan läuft, dann haben Arbeiter gestern zum vorerst letzten Mal ihre Baustellen auf den Planken eingerichtet. Was die Bauherren Stadt, MVV und RNV vor zwei Jahren recht optimistisch angegangen sind, wurde zumindest im ersten Jahr zu einer harten Nervenprobe für Händler und Anlieger. Doch was jetzt noch ansteht, hat zum Glück mit diesen Belastungen aus

...