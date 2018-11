Poesie und Musik zum Advent

Jeweils eine halbe Stunde mit besinnlichen Texten, adventlicher Musik und stimmungsvollem Kerzenschein – solch einen Ruhepunkt bietet die Veranstaltungsreihe „Christuskirche im Kerzenschein“ an den Vorabenden der ersten drei Adventssonntage um 18.30 Uhr. Heute spielt Falk Zimmermann (Flügelhorn) vom Nationaltheaterorchester mit seinen Kollegen nicht nur in der Kirche zu Lesungen von Schülern der Theater-AG des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums, sondern anschließend auch auf dem Vorplatz. Dort leuchtet erstmals der Weihnachtsbaum, die „Stiftung Christuskirche – Kirche Christi“ schenkt Glühwein aus und hält noch eine besondere Überraschung parat. Zuvor spielt Carmenio Ferrulli in der Kirche an der Orgel. Das gilt ebenso für den darauffolgenden Samstag, 8. Dezember, wo nach Lesungen durch den Kurs „Literatur und Theater“ des Lessing-Gymnasiums auf dem Vorplatz der Posaunenchor Weihnachtslieder erschallen lässt. Am Samstag, 15. Dezember, sitzt an der Orgel Johannes Michel, anschließend tritt der Posaunenchor der Auferstehungsgemeinde auf dem Vorplatz auf. pwr

