Poesie und Musik zum Advent

Jeweils eine halbe Stunde mit besinnlichen Texten, adventlicher Musik – einen Ruhepunkt bietet die Veranstaltungsreihe „Christuskirche im Kerzenschein“ an den Vorabenden der ersten drei Adventssonntage um 18.30 Uhr. Einlass in das mit Hunderten von Kerzen erleuchtete Gotteshaus ist ab 18 Uhr. An der Orgel spielt an diesem Samstag (30.) Carmenio Ferrulli, anschließend auf dem Vorplatz das Blechbläserensemble der Christuskirche. Dort leuchtet der Weihnachtsbaum, aufgestellt dank der „Stiftung Christuskirche – Kirche Christi“, die auch Glühwein und Plätzchen bietet. Die von Ehepaar Renate und Karl Schneider initiierte Stiftung zieht eine positive Bilanz. Am Samstag, 7. Dezember, spielt an der Orgel Johannes Michel und auf dem Vorplatz der Posaunenchor Feudenheim, am Samstag, 14. Dezember, ist Ferulli an der Orgel, der Posaunenchor auf dem Vorplatz der Auferstehungsgemeinde. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.11.2019