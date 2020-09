Pokalkracher: U 19 des VfR Mannheim spielt gegen Nachwuchs der TSG Hoffenheim

Mannheim.Für die U-19-Fußballer des VfR Mannheim steht ein echter Höhepunkt an. Im Pokal treffen die Rasenspieler am heutigen Dienstag (19 Uhr) auf den Bundesliga-Nachwuchs der TSG Hoffenheim. „Wir freuen uns natürlich auf das Spiel, auch wenn die Gäste klarer Favorit sind. Trotzdem bereiten wir uns ganz normal vor, ohne in Panik zu verfallen,“, sagt Trainer Marc Ritschel vor der Partie am Nachwuchszentrum.

