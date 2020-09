Politik auf den Marktplätzen

„Näher geht kaum“, sagt er am Ende und ist zufrieden. In neun Stadtteilen war Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) während der Sommerferien mit seiner Reihe „Bundestag Open-Air“, um auf Marktplätzen und in Parks mit den Menschen zu diskutieren. Über 250 Personen haben teilgenommen.

Am letzten der neun Abende, in Feudenheim, sind es über 25 Leute, die auf von Löbels Team aufgestellten Klappstühlen Platz nehmen. Zudem bleiben immer mal wieder kurz Passanten stehen, legen Radfahrer einen Stopp ein. „Ein niederschwelliges Angebot“ sei das eben, so Löbel.

„Ich will mit Ihnen ins Gespräch kommen“, begrüßt er. Gleich geht er in die Offensive, spricht die Kritik an dem von ihm gekauften denkmalgeschützten Mietshaus in der Neckarstadt an. Das sei sehr verwahrlost gewesen, er habe es als Kapitalanlage saniert und wolle „mit den Mieten nur Zins und Tilgung decken, mehr nicht“. „Weitere Fragen beantworte ich gerne“, so Löbel – es kommt aber keine einzige dazu.

Später fragt ein Mann nur, ob es denn ginge, dass er als Bundestagsabgeordneter und Stadtrat zusätzlich berufstätig sei. Er wolle Bundes- und Kommunalpolitik verzahnen, „um für Bürger und Stadt richtig wirken zu können“, antwortet Löbel. Das bedeute in der Tat bereits eine 50-Stunden-Woche. 15 Stunden etwa kämen für seinen Beruf hinzu. „Das ist ein Spagat, aber ich kann mir die Zeit frei einteilen und möchte unabhängig von der Politik sein“, erklärt er. Mehr Fragen gibt es dazu nicht – aber viele zur Corona-Politik.

Eloquent begründet Löbel alle Maßnahmen, zählt auswendig bis ins Detail die Millionen- und Milliardensummen der Hilfen für Wirtschaft und Kommunen auf. Und er räumt ein: „Es gab Ungereimtheiten, Ungerechtigkeiten“ und alle Einschränkungen seien nie im Parlament diskutiert worden. Darauf und auf eine stärkere Abwägung zwischen „Schutz und Eigenverantwortung“ wolle er nach der Sommerpause in Berlin drängen, kündigt Löbel an. „Aber in der Krise hat der Staat bewiesen, dass er funktioniert“, betont der CDU-Politiker.

„Wir hinken meilenweit hinterher“

„Richtig danebengegriffen und versagt“, so Löbel, hätte die Politik aber bei der fehlenden Digitalisierung der Schulen: „Wir hinken da meilenweit hinterher.“ Löbel plädiert für mehr Eigenständigkeit der Schulen, Änderungen bei der Bildungsverwaltung.

Darum dreht sich ein Großteil der Diskussion. Dann geht es noch lange um den Kohleausstieg, um schadstoffarme Autos und kurz um die Bundesgartenschau. Da wirft eine Bürgerin der CDU vor, zu sehr „verlängerter Arm“ von Oberbürgermeister Peter Kurz zu sein, dem man „mehr Paroli bieten“ müsse. Dann ist es dunkel, die zwei Stunden sind vorbei – aber in Kleingruppen wird noch eine Weile weiterdiskutiert. „Ich habe gespürt, dass die Leute mehr erfahren wollen, und die Marktplätze zu Diskussionsplattformen gemacht“, fasst Löbel zusammen: „Das mache ich 2021 wieder“.

