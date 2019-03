Politik wird grüner

Noch sind acht Wochen Zeit, noch kann viel passieren. Und klar: Eine repräsentative Umfrage ermittelt immer etwas andere Werte, als sie eine Kommunalwahl mit einer erfahrungsgemäß niedrigen Beteiligung tatsächlich bringt. Dennoch waren die Chancen der Grünen noch nie so gut, erstmals als stärkste Fraktion die Arbeit des neuen Mannheimer Gemeinderats mitzubestimmen.

Zum einen erleben viele Menschen das Wirken der Großen Koalition in Berlin als nicht sonderlich agil und produktiv. Das stärkt vor allem die Grünen – sie werden bundesweit immer mehr als Alternative wahrgenommen. Und das hat direkte Auswirkungen vor Ort – abzulesen im Bürgerbarometer.

Zum anderen zeigt es die Zahl der Baukräne eindringlich: Mannheim verändert sich. Die Konversionsflächen mit Wohnbau, Gewerbe und Grünprojekten, die rasant wachsenden Quartiere rund um den Hauptbahnhof, viele kleine bis mittelgroße Projekte von der Schönau bis zur Rheinau – die Stadt nimmt wichtige Etappen in Richtung Zukunft. Und das in hohem Tempo und an mehreren Stellen gleichzeitig. Die Dynamik ist gut und wichtig.

Doch Stadtentwicklung, besonders in diesem Ausmaß, wirft völlig zu Recht auch immer Fragen auf. Neben sozialen Aspekten geht es um Klima, Umweltschutz, Verkehr. Konkret: Um die Themen, die als Kernkompetenzen der Grünen gelten. Und die offensichtlich immer mehr Bürgern – endlich – immer wichtiger werden. Ja, eine Umfrage ist keine Wahl. Die Prognose steht dennoch: Mannheims Politik wird nach dem 26. Mai ein Stück grüner.

