Politiker und "MM"-Chefredakteur Kammholz diskutieren über Kultur in der Krise

Mannheim.Simon Höneß bezeichnet sich selbst als musikalischen Dienstleister. Der Pianist aus Mainz informiert die Besucher seiner Internetseite, dass er vielfältig buchbar sei: Entweder allein am Klavier oder als Duo, wahlweise auch als Trio oder Quartett. Ebenso weit gestreut ist die musikalische Bandbreite. Höneß gibt an, dass er auf Hochzeiten, mit einer Partyband bei Firmenevents oder als Jazz-Combo auf Dinnerabenden spielen kann.

Im Moment sind die Auftragsbücher des Pianisten jedoch gähnend leer. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist Höneß einer von vielen Kulturschaffenden, die ihren Beruf kaum oder gar nicht mehr ausüben können. „Leere Säle, leere Kassen – Alptraum Lockdown“ lautete der Titel des SWR-Bürgertalks „mal ehrlich …“, der am Mittwochabend aus der Alten Feuerwache gesendet wurde. Neben zahlreichen Betroffenen diskutieren „Mannheimer Morgen“-Chefredakteur Karsten Kammholz, Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, und der Trierer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Steier über unzureichende Hilfen und Versäumnisse.

„Die Politik hat im Sommer etwas geschlafen. Nach dem harten Lockdown im Frühling war Zeit, Pläne und Strategien für den Herbst zu entwickeln“, sagt Kammholz und betont, dass sich auch die Gesellschaft aufgrund niedriger Fallzahlen in einer trügerischen Sicherheit wägte. „Klassische Abstands- und Hygieneregeln wurden nicht mehr eingehalten. Man wägte sich in einer fatalen Sicherheit, die es nicht gab.“ Der „MM“-Chefredakteur hätte sich vonseiten der Politik Szenarien für eine zweite Coronawelle gewünscht, mit der die Bevölkerung vorbereitet gewesen wäre.

Auch Ingrid und Wolfgang Müller sind mit den von Bund und Ländern getroffenen Einschränkungen nicht zufrieden. Das Ehepaar betreibt im pfälzischen Leimersheim ein Restaurant. „Wir haben uns an alle auferlegten Regeln gehalten. Daher ist es schlicht ungerecht, dass wir seit Anfang November wieder zu haben müssen“, so Wolfgang Müller. Auch er sagt: Dass es wieder zu vermehrten Corona-Infektionen kam, sei der Sorglosigkeit im privaten Bereich und der fehlenden Kontrollen im Sommer geschuldet.



Video: SWR

Hoffnung auf Impfstoff

„Bei den Corona-Entscheidungen macht es sich kein Politiker leicht“, sagt Andreas Stoch. Der Sozialdemokrat kritisiert dabei aber die starke Pauschalisierung. „Man muss schon genau hingucken. Ein Restaurant ist keine Disco, dennoch wird beides im Moment gleich behandelt.“ Andreas Steier ruft den Anwesenden in der Alten Feuerwache um Moderator Florian Weber in Erinnerung, dass es bei dem seit November bestehenden Lockdown darum gehe, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. „Wir müssen auf Sicht fahren. Die große Hoffnung ist der Impfstoff“, so der CDU-Politiker.

Hoffnungen setzt die Kulturbranche auch in das Hilfsprogramm, das die Bundesregierung im November für Künstler und Soloselbstständige ins Leben gerufen hat. „Das geht zwar in die richtige Richtung. Allerdings ist es viel zu bürokratisch und noch immer fallen viele meiner Kollegen durchs Raster“, beschwert sich Pianist Höneß. Unterstützung bekommt er von Steuerfachanwältin Patricia Leder, der im Moment „die Tür eingerannt“ werde, weil kaum ein Hilfsbedürftiger das komplizierte Formular ohne Expertenwissen ausfüllen könne.

Vom Lockdown ausgebremst

Auch die Verantwortlichen eines Stuttgarter Theaters sowie ein Kinobetreiber aus Ramstein kommen in der SWR-Sendung zu Wort. Alle bemängeln, dass sie vom Lockdown völlig ausgebremst worden seien, obwohl die Corona-Auflagen vorher umgesetzt wurden. „Wir haben unsere Hausaufgaben erfüllt“, lautet der Grundtenor.

Frust und Ratlosigkeit herrsche auch bei den Kulturschaffenden in Mannheim, die zu den großen Leidtragenden gehören würden, berichtet Kammholz. Er verweist auf die wirtschaftliche Stärke der Kultur: „Es ist erstaunlich, dass sie politisch keine Lobby in Berlin hat. Daran muss gearbeitet werden.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020