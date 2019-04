Politikziele für Ältere

Viele ältere Menschen entwickeln ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrer Stadt. Oft leben Mannheimer Senioren schon viele Jahre in der Quadratestadt, sind hier aufgewachsen, verbinden Emotionen und Erfahrungen mit ihrem Wohnort. Um sicherzugehen, dass die Interessen der älteren Generation angemessen vertreten werden, lädt der Seniorenrat Parteien und Gruppierungen des Gemeinderates ein, am Freitag, 3. Mai, an einem Podiumsgespräch teilzunehmen.

Armut und Einsamkeit

Der Dialog soll zwischen 17 und 19 Uhr im ökumenischen Bildungszentrum sanctclara in der Mannheimer Innenstadt (B 5, 19) stattfinden. Weil der Alltag im höheren Lebensalter auch Anforderungen an die Stadtverwaltung stellt, möchte der Seniorenrat Ziele besprechen. Schwerpunkte sollen laut der Mitteilung des Rats sein: Wohnen, Altersarmut, Einsamkeit, Sicherheit, aber auch eine gute und altersgerechte Infra- und Versorgungsstruktur. Die Diskussionsrunde ist öffentlich. df

